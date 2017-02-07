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7 февраля Вторник

Уфа   °

В Уфе в честь дня рождения радиостанции «Ашкадар» проходит литературно-музыкальный праздник

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе башкирская радиостанция «Ашкадар» отмечает свой седьмой день рождения. По этому случаю в Национальной библиотеке имени А.-З. Валиди проходит литературно-музыкальное мероприятие. В нем принимают участие заместитель Председателя Госсобрания РБ, поэтесса Юмабика Ильясова, народный писатель РБ Нугман Мусин, народный поэт РБ Кадим Аралбай, народная артистка России и Башкортостана Нурия Ирсаева, известный журналист Марсель Кутлугаллямов, лауреат премии им.С. Юлаева, поэт Хасан Назар.

«В центре нашего внимания — башкирская литература, культура, история. В качестве ведущих программ приглашаются известные в республике деятели искусства и культуры. На волнах радио «Ашкадар» выходит много фондовых передач, собиравшихся в течение многих лет. Можно услышать голоса выдающихся писателей, поэтов, артистов», — отметили сотрудники радиостанции.

«Ашкадар» — круглосуточная башкирская просветительская радиостанция, в эфире которой звучат старинные народные песни, поэзия, проходят часовые круглые столы, радиоспектакли, программы с деятелями науки и культуры. Также в эфир регулярно выходят архивные материалы «Радио Башкортостана».

Теги: радио,СМИ
 
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