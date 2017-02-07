В Уфе жилищные службы продолжают бороться со снегом Фото: администрация Уфы В Уфе жилищные службы продолжают бороться со снегом Фото: администрация Уфы

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе жилищные службы продолжают бороться со снегом. За первую неделю февраля в городе выпало 18 мм осадков — половина месячной нормы. В первые восемь дней января выпало 50 мм осадков, что составило около 130 процентов от месячной нормы.

Как сообщили в мэрии, в эти дни особое внимание уделяется устранению снежного наката и колейности, возникающей в результате обледенения дорожного полотна. Для борьбы с колеей и накатом используются грейдеры, поскольку только они могут эффективно очищать дороги от наледи. Техника работает в основном вечером и ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Большой объем работ был выполнен в выходные дни — из города вывезено около 60 тысяч кубометров снежной массы. Всего с начала сезона вывезено более 1,8 млн «кубов» снега.