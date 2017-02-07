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Bashtel обеспечил обновленную «Уфа-Арену» бесплатным Wi-Fi

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Телеком-оператор Bashtel организовал полное покрытие «Уфа-Арены» сетью беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Для обеспечения устойчивого соединения на площадке спортивного комплекса было смонтировано 73 точки Wi-Fi доступа, подключенных к магистральному каналу на скорости 1 Гбит/сек, осуществлено тестирование и подготовка оборудования к работе в режиме пиковых нагрузок.

Зона покрытия охватывает главную и малую ледовые площадки, что дает возможность посетителям арены свободно перемещаться по территории комплекса без прерывания Интернет-соединения. Теперь болельщики смогут свободно выходить в сеть на комфортной скорости, работать с электронной почтой, пользоваться мобильными приложениями, в режиме реального времени делиться впечатлениями и отправлять в социальные сети фотографии и видео самых ярких моментов хоккейных матчей.

«Уфа-Арена», ставшая сердцем Недели звезд хоккея 2017, «похорошела» после реконструкции и стала вровень с самыми современными спортивными объектами России, в том числе благодаря появлению беспроводного доступа в Интернет. Специалисты Bashtel организовали внутри комплекса мощный цифровой канал на основе волоконно-оптических технологий, который сделает комфортным интернет-серфинг и передачу данных по Wi-Fi, — рассказал генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Марат Долгоаршинных.

Пользоваться Wi-Fi-доступом посетители «Уфа-арены» могут бесплатно в рамках установленных законом норм.

Теги: башинформсвязь,уфа-арена
 
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