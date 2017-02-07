В Башкирии дорожные службы чистят снег на федеральных трассах Фото: Ространснадзор по РБ В Башкирии дорожные службы чистят снег на федеральных трассах Фото: Ространснадзор по РБ

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Дорожные службы ликвидируют последствия очередного снегопада на федеральных трассах на территориях Башкортостана, Татарстана и Оренбуржья. Как сообщили в Управлении дорог «Приуралье», движение транспорта происходит без пробок, в штатном режиме. Работают более 400 единиц техники — 221 комбинированная машина, 32 автогрейдера, 30 роторных снегоочистителей, 52 экскаватора и погрузчика, 12 бульдозеров и 72 трактора.

Для обработки проезжей части использовано 4,5 тонны пескосоляной смеси. Механизированные бригады дежурят круглосуточно. Состояние дорог и транспортного потока отслеживает оперативно-дежурная служба.

«В случае возникновения нештатной ситуации необходимо связаться с диспетчером по телефонам: 228-12-18, 8-917-046-79-53», — напомнили в ФКУ Управление дороги «Приуралье».