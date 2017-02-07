В Башкирии снимают документальный фильм «Параллельные миры» о взаимоотношениях детей-инвалидов со здоровыми сверстниками Фото: автор В Башкирии снимают документальный фильм «Параллельные миры» о взаимоотношениях детей-инвалидов со здоровыми сверстниками Фото: автор

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане благотворительный фонд «Данко» совместно с благотворительным фондом «Наше Будущее» приступили к съемкам документального фильма «Параллельные миры». По идее организаторов, лента должна отразить жизнь и взаимоотношения детей с ограниченными возможностями с обществом и здоровыми сверстниками.

«Сюжет основан на рассуждениях о том, почему дети-инвалиды растут, развиваются и учатся в изоляции. Из фильма мы узнаем от самих детей, как можно изменить эту ситуацию, и хотят ли они сами учиться наравне с другими. Ребята с особенностями развития расскажут о своих мечтах и идеальном мире», — пояснила директор фонда «Наше будущее» Гульнара Хамиева.

В фильме будет показано взаимодействие детей с ограниченными возможностями со здоровыми детьми в различных ситуациях, а также представлены мнения взрослых и детей относительно этого взаимодействия, порой диаметрально противоположные. Съемочная группа планирует выезд с детьми в республиканский санаторий и наблюдение за процессом выстраивания взаимоотношений во время отдыха.

Трансляция фильма предполагается на региональных телеканалах. Он рекомендован к просмотру во всех учебных заведениях республики для формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Для создания первой части ленты выделен федеральный грант. Для съемок второй части фонд «Наше будущее» объявил сбор средств. Реквизиты организации можно найти на сайте.