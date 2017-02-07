Есть ли вред от гомеопатии? - эксперт Фото: Общественная палата РБ Есть ли вред от гомеопатии? - эксперт Фото: Общественная палата РБ

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Известный общественник, профессор, директор Научно-исследовательского института онкологии БГМУ, директор Клиники онкологии Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава РБ, член Общественных палат России и Башкортостана Шамиль Ганцев высказал мнение относительно подготовки Комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук меморандума «О лженаучности гомеопатии».

«Я бы не стал драматизировать ситуацию с гомеопатией в России и меморандумом РАН в отношении этого вида терапии. Думаю, что Министерство здравоохранения РФ разберется в ситуации и примет взвешенное решение, — приводит комментарий эксперта Общественная палата республики. — Давайте порассуждаем: есть ли от гомеопатии вред, смертельные исходы или еще что-то плохое? Нет, дозы минимальные, точнее, микродозы. Они через интимные механизмы нервной, гормональной, иммунной систем могут рекуперировать гомеостаз человека, а это уже неплохо. Возможно, иногда нужен небольшой толчок, и организм встряхивается и приходит в необходимое равновесие. Хочу еще сделать ссылку на зарубежный опыт. Мои личные знакомства с врачами Европы и Азии говорят о том, что там такие вопросы тоже обсуждаются. В Великобритании и США гомеопатия сведена к минимуму, и все проведенные исследования демонстрируют ее плацебоподобный эффект. В свое время я изучал возможность применения противоопухолевых препаратов в микродозах и длительно (вариант модифицированной гомеопатии) у онкологических больных, но дальше экспериментов дело не пошло. Но, так или иначе, есть меморандум, и на него необходимо обратить внимание. Все-таки, мы живем уже в ХХI веке».