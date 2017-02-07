В Башкирии проводят учения на случай попадания людей в снежный плен Фото: администрация Хайбуллинского района





В Башкирии проводят учения на случай попадания людей в снежный плен Фото: администрация Хайбуллинского района

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и сельских районах Башкортостана проводят учения на случай попадания людей в снежный плен, а также ситуаций, когда водители оказываются на трассах в сильные морозы. Учения по разворачиванию мобильного пункта временного обогрева в снегопады и бураны провели накануне в Хайбуллинском районе, на выезде из райцентра села Акъяр. Согласно сценарию учений, после прохождения циклона на трассе Акъяр — Сибай возникли снежные заносы.

Как сообщили в администрации района, в учениях приняли участие представители дорожной полиции, пожарной части, скорой медицинской помощи, а также все структуры, призванные поддерживать жизнеобеспечение населенных пунктов в случае зимних ЧС.

Спасатели оперативно установили палатку с отоплением, освещением и необходимым оборудованием, провели тренировочную эвакуацию людей, оказавшихся в снежном заносе, с применением спецтехники.

Пункт временного размещения (ПВР) был развернут в течение шести часов, при нормативе 8-10 часов. Рассчитан ПВР на проживание 30 человек.

Учения связаны, в том числе, и с прошлогодними событиями на территории Хайбуллинского района, когда из-за обильного снегопада и буранов люди оказались в плену метровых сугробов.

«Проведение этой практической тренировки позволит углубленно отработать ряд вопросов по организации жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайной ситуации. При таких учениях формируется необходимый опыт и навыки, которые должны быть отработаны до автоматизма и в случае реальной ЧС помочь спасти жизни людей. Сегодня мы увидели, насколько готов район оперативно развернуть ПВР в случае чрезвычайной ситуации. Мы посмотрели, как будут размещены люди и как они будут здесь устроены. Человек, оказавшись в затруднительной ситуации, должен получить всестороннюю поддержку. Такие пункты временного размещения должны создать условия комфортного и безопасного пребывания людей», — отметил, подводя итоги учений, заместитель главы администрации муниципалитета Азамат Давлетбаев.