Башкирский академтеатр им. М. Гафури собирается на традиционные гастроли в Казань

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Весной на сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала пройдут традиционные гастроли Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. На спектакли, которые состоятся с 10 по 16 апреля, уже началась продажа билетов, сообщает пресс-служба театра.

Гастрольный репертуар состоит из лучших спектаклей Башдрамы последних лет. Татарской публике будут представлены: драма «Кахым-туря» (Б. Бикбай, инсценировка Х. Иргалина, режиссер О. Ханов), лирическая комедия «Муж на час» (А. Ахметгалиева, режиссер А. Абушахманов), комедия «Мамуля» (С. Белов, режиссер О. Ханов), негероическая повесть «Навстречу мечте» (А. Баймухаметов, А. Ишбулдина, режиссер И. Казакбаев), драма «Антигона» (Ж. Ануй, режиссер Ф. Бикчантаев), музыкальная легенда «Юсуф и Зулейха» (Кул Гали, инсценировка Ю. Сафиуллин, режиссер О. Ханов), для юных зрителей — сказки «Кот в сапогах»» (Ш. Перро, В. Ганзенко, режиссер И. Казакбаев), «Море. Остров. Клад» (Д. Салимзянов, режиссер И. Казакбаев).

Завершит гастроли театрализованное представление с участием артистов театра. Предыдущие гастроли в столицу Татарстана состоялись весной 2015 года.