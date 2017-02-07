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В Башкирии разыскивается 16-летняя Гульшат Галлямова

ОБЩЕСТВО

В Башкирии разыскивается 16-летняя Гульшат Галлямова Фото: МВД по РБ

В Башкирии разыскивается 16-летняя Гульшат Галлямова Фото: МВД по РБ

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане разыскивается 16-летняя Гульшат Галлямова. Девушка проживает в деревне Саузбаш Краснокамского района. Ушла из общежития Агидельского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа на улице Мира 25 января 2017 года. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, блондинка, волосы длинные, голубые глаза. Была одета в зеленую куртку с капюшоном, рубашку в клетку, черные брюки, коричневые угги.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить в ОМВД России по Агидели. Контакты инициатора поиска: 8-937-159-17-77, 02, 020, 002», — обращается к гражданам полиция.

Теги: розыск,МВД по РБ
 
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