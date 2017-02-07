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7 февраля Вторник

Уфа   °

В Уфе на выставке представят портреты Рудольфа Нуреева, Мустая Карима, Эвелины Хромченко

КУЛЬТУРА

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Национальном Молодежном театре им. М. Карима открывается выставка Элины Тарасовой «Люди наших улиц». Выпускница художественно-графического факультета БГПУ им. М. Акмуллы представит серию работ из 20 картин, выполненных в стиле поп-арт.

На картинах изображены известные в России и во всем мире люди, рожденные в Башкортостане. Зрители смогут увидеть портреты Рудольфа Нуреева, Мустая Карима, Эвелины Хромченко и других знаменитостей.

Открытие состоится 18 февраля в 16.00, вход свободный.

Теги: выставки,Молодежный театр
 
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