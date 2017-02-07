В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые распространенные нарушения по гигиене труда

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Специалисты республиканского управления Роспотребнадзора назвали самые распространенные нарушения по гигиене труда. Проведя в минувшем году почти 700 обследований, они выявили более 1800 нарушений санитарного законодательства. При этом в 90 процентах проверок отмечались несоответствующие нормам условия труда. В половине проверок отмечается отсутствие профилактики загрязнений воздуха рабочей зоны. Треть проверок выявила нарушения в организации медосмотров сотрудников, занятых на тяжелых, опасных или вредных для здоровья работах.

«Санинспекторы наложили административные штрафы на 135 юридических лиц. В суды были направлены 117 дел, из них рассмотрение 46 завершилось приостановлением деятельности», — сообщили в башкирском управлении ведомства.