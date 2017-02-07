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В Уфе зафиксирован самый высокий уровень рождаемости за последние шесть лет

ОБЩЕСТВО

В Уфе зафиксирован самый высокий уровень рождаемости за последние шесть лет Фото: Олег Яровиков

В Уфе зафиксирован самый высокий уровень рождаемости за последние шесть лет Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе родилось в прошлом году более 18 тысяч детей — это самый высокий показатель рождаемости в городе за последние шесть лет.

В 2005 году в столице республики родилось свыше 11,3 тысячи детей, в 2010 году — около 15 тысяч.

Как отметили на оперативном совещании в мэрии, наряду с увеличением рождаемости, в Уфе отмечается тенденция к снижению смертности.

В 2016 году умерло почти 12,7 тысячи уфимцев. Соответственно, естественный прирост населения города составил в прошлом году около 5,5 тысячи человек.

Таким образом, столица Башкортостана продолжает сохранять лидирующую позицию среди городов-миллионников страны по естественному приросту населения.

Теги: рождаемость,смертность,статистика
 
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