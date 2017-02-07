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На трассе Башкирии из-за похолодания спасатели развернули мобильный пункт обогрева

ОБЩЕСТВО

На трассе Башкирии из-за похолодания спасатели развернули мобильный пункт обогрева

Фото: ГУ МЧС России по РБ

На трассе Башкирии из-за похолодания спасатели развернули мобильный пункт обогрева

Фото: ГУ МЧС России по РБ

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На трассе Башкортостана из-за похолодания спасатели развернули мобильный пункт обогрева. В связи со сложными погодными условиями ситуация на дорогах республиканского и федерального значения находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ.

«Для мониторинга обстановки задействованы три оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Организовано взаимодействие с дорожными службами и службами ГИБДД. На участке федеральной автодороги Р-240 развернут мобильный пункт обогрева», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Пункт обогрева обеспечен палаткой, зарядными устройствами, спальными местами, генераторами, горячим питанием.

Как сообщалось ранее, МЧС предупредило о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах, а также дало рекомендации, как вести себя при похолодании.

Теги: МЧС,мобильный пункт обогрева
 
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