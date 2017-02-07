Благодаря зрителям Первого канала мальчик из Башкирии встал на ноги

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Благодаря зрителям Первого канала и «Русфонду» десятилетний Эрик Восканян из села Нордовка Республики Башкортостан встал на ноги. Впервые его историю показали в эфире Первого канала в июне прошлого года.

В августе 2015 с мальчиком произошла трагедия: во время игры на кукурузном поле ему отрезало обе ноги ножами жатки комбайна. Мальчик потерял много крови, был на грани жизни и смерти. Тогда врачам больницы Салавата удалось стабилизировать состояние Эрика, после этого его перевезли в Уфу в Республиканскую детскую клиническую больницу. Там ребенок пошел на поправку, но его эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Врачи посоветовали родителям мальчика приобрести бионические протезы. Но изготовить их могли только в Германии, а для этого нужно было собрать 10 522 786 рублей. Таких денег у родителей Эрика не было. И тогда на помощь семье пришел «Русфонд». Совместно с Первым каналом он организовал сбор средств. Необходимая сумма была собрана за два часа после начала сюжета.

В понедельник, 6 февраля, на Первом канале вновь показали Эрика, который уже научился самостоятельно ходить и даже вернулся к своему любимому увлечению — футболу.

Мальчик и его семья благодарят всех тех, кто не остался равнодушным к их беде.

«Я искренне благодарю ваш фонд за помощь, которую нам оказали тысячи россиян. Большое спасибо людям, которые поддержали нас морально и материально. Огромная благодарность немецким специалистам за моральную поддержку и отличную работу. Желаю вам всех благ, здоровья, процветания и тепла. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам!», — приводит слова мамы Эрика Тагуи Восканян «Русфонд».