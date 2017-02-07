Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.71 ↓

EUR 63.15 ↑

7 февраля Вторник

Уфа   °

В Башкирии будут судить экс-главу администрации Янаула за должностные преступления

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии будут судить экс-главу администрации Янаула за должностные преступления Фото: Олег Яровиков

В Башкирии будут судить экс-главу администрации Янаула за должностные преступления Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане будут судить экс-главу администрации Янаула за должностные преступления. Нефтекамский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела по материалам отделения УФСБ в Нефтекамске в отношении главы администрации Янаула Илсура Багаува. Он обвиняется по статьям «Превышение должностных полномочий», «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия, 19 сентября 2012 года глава города превысил свои должностные полномочия, подписав акты выполненных работ по капремонту водопровода на одном из его участков в Янауле. При этом он достоверно знал, что такие работы не проводились. Тем самым местному бюджету был причинен ущерб в размере более миллиона рублей.

В декабре 2013 года по совету своего заместителя глава подписал распоряжение о надбавке к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну, нескольким работникам муниципалитета, не имеющим фактического доступа к гостайне. В итоге ему и сотрудникам администрации незаконно были произведены выплаты надбавок на общую сумму более 163 тысяч рублей (с января 2014 по февраль 2015 года).

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Теги: злоупотребление должностными полномочиями,СКР по РБ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть