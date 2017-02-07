В Башкирии будут судить экс-главу администрации Янаула за должностные преступления Фото: Олег Яровиков В Башкирии будут судить экс-главу администрации Янаула за должностные преступления Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане будут судить экс-главу администрации Янаула за должностные преступления. Нефтекамский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела по материалам отделения УФСБ в Нефтекамске в отношении главы администрации Янаула Илсура Багаува. Он обвиняется по статьям «Превышение должностных полномочий», «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия, 19 сентября 2012 года глава города превысил свои должностные полномочия, подписав акты выполненных работ по капремонту водопровода на одном из его участков в Янауле. При этом он достоверно знал, что такие работы не проводились. Тем самым местному бюджету был причинен ущерб в размере более миллиона рублей.

В декабре 2013 года по совету своего заместителя глава подписал распоряжение о надбавке к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими гостайну, нескольким работникам муниципалитета, не имеющим фактического доступа к гостайне. В итоге ему и сотрудникам администрации незаконно были произведены выплаты надбавок на общую сумму более 163 тысяч рублей (с января 2014 по февраль 2015 года).

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.