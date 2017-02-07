В Уфе мэрия опубликовала график уборки дворов на 8 февраля Фото: администрация Уфы
В Уфе мэрия опубликовала график уборки дворов на 8 февраля
В Уфе мэрия опубликовала график уборки дворов на 8 февраля Фото: администрация Уфы
УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе стал известен график уборки дворов на 8 февраля. В Демском районе очистка снега запланирована по следующим адресам: ул. Мусоргского, 23, 25, 25/1; Таллинская, 4; Левитана, 9, 9а; Ухтомского, 20, 21, 22; Правды, 25/2. Очистка кровель от снега и наледи: ул. Левитана, 23; ул. Таллинская, 20; ул. Магистральная, 9а; 1-я Строителей, 42.
В Кировском районе: Дуванский б-р, 27; Театральная, 5; Менделеева, 9/1; ул. Энгельса, 1,1/1; ул. Ст. Кувыкина, 6; ул. Мубарякова, 2/1; ул. Рабкоров, 4.
Октябрьский район: М. Жукова, 17А, 17В, 17Г, 17Д; Б. Бикбая, 39; М.Рыльского, 6/1; Набережная р. Уфы, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 45, 45/4, 47/1; Ак. Королева, 10/1; Р. Зорге, 23, 47/1, 47/2; Шафиева, 28; проспект Октября, 65, 74, 78, 108, 110, 112, 142/2, 142/3; Энтузиастов, 1; 50 лет СССР, 38, 40.
Советский район: Комсомольская, 100/1; Айская, 54, 81; К.Маркса, 65/1; Пархоменко, 84/94; С. Халтурина, 42/1, 51; Бессонова, 28; Бакалинская, 60/2, 60/3, 62; Р. Зорге, 32; С. Агиша, 14/1; Х. Давлетшиной, 17/1.
Ленинский район: Аксакова, 58/1; Революционная, 28/1, 30/1; Ахметова, 322/1; М.Гафури, 19/1; Пушкина, 35/3. Очистка кровель, балконных, подъездных козырьков: Аксакова, 72; Революционная, 28/1; 2-й переулок Жуковского, 38а; Султанова, 2.
Калининский район, очистка кровель: Машиностроителей, 15, 17; Черниковская, 14, 3/1, 5/1; Орджоникидзе, 12, 14; Б. Хмельницкого, 57, 59; Кольцевая, 170; Коммунальная, 2, 3; Олимпийская, 6; Мечетлинская, 13а; Т.Янаби, 73, 75; С. Богородская, 15; Архитектурная, 2, 4. Очистка придомовых территорий: Черниковская, 9, 9/1, 65, 67; Орджоникидзе, 10, 12, 19; Вологодская, 24; Гвардейская, 60; С. Богородская, 29; Фронтовых бригад, 3, 5; Маяковского, 8, 8/1.
Орджоникидзевский район, уборка дворов: ул. Конституции, 5а; Коммунаров, 22, 60; Калинина, 11; Кольцевая, 82; Блюхера, 15; А. Невского, 38; Кубанская, 1; Ульяновых, 19; проспект Октября, 160/1. Очистка кровель: ул. Конституции, 5а; Пионерская, 22/1; Калинина, 11; Кольцевая, 82, 98, 159/1, 175/1; Коммунаров, 60; Блюхера, 15; А. Невского, 38; Ульяновых, 19, 19а; Победы, 27; Калинина, 39; Космонавтов, 9; Свободы, 36, 53; проспект Октября, 89/1, 160/1.