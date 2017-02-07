В Башкирии охотпользователей приглашают принять участие в фотовыставке «Охота и рыбалка» Фото: Олег Яровиков В Башкирии охотпользователей приглашают принять участие в фотовыставке «Охота и рыбалка» Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Охотпользователей, представителей малого и среднего бизнеса, чья деятельность связана с развитием охотничьей туриндустрии, а также профессиональных фотографов и фотолюбителей Башкортостана приглашают принять участие в фотовыставке «Охота и рыбалка». Организатор — Минэкологии региона.

«Мы намерены сформировать правильное общественное мнение о деятельности охотпользователей, отразить весь спектр выполняемых ими функций и полномочий, — пояснил заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдус Яхин. — В первую очередь деятельность охотничьих хозяйств направлена на увеличение численности животного мира, увеличение численности популяций, создание условий для их комфортного обитания».

Фотовыставка «Охота и рыбалка» пройдет в Национальном музее Башкортостана в апреле текущего года. Ее целью является демонстрация лучших фотографий, сделанных в самых разных уголках республики.

Для участия в выставке необходимо до 31 марта отправить фотоматериалы на электронный адрес birguliev.k@bashkortostan.ru или на бумажном носителе по адресу: 450017, г. Уфа, ул. Ленина, 86, каб. №313 или 311.