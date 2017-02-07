Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.71 ↓

EUR 63.15 ↑

7 февраля Вторник

Уфа   °

В Башкирии охотпользователей приглашают принять участие в фотовыставке «Охота и рыбалка»

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Башкирии охотпользователей приглашают принять участие в фотовыставке «Охота и рыбалка» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии охотпользователей приглашают принять участие в фотовыставке «Охота и рыбалка» Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Охотпользователей, представителей малого и среднего бизнеса, чья деятельность связана с развитием охотничьей туриндустрии, а также профессиональных фотографов и фотолюбителей Башкортостана приглашают принять участие в фотовыставке «Охота и рыбалка». Организатор — Минэкологии региона.

«Мы намерены сформировать правильное общественное мнение о деятельности охотпользователей, отразить весь спектр выполняемых ими функций и полномочий, — пояснил заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдус Яхин. — В первую очередь деятельность охотничьих хозяйств направлена на увеличение численности животного мира, увеличение численности популяций, создание условий для их комфортного обитания».

Фотовыставка «Охота и рыбалка» пройдет в Национальном музее Башкортостана в апреле текущего года. Ее целью является демонстрация лучших фотографий, сделанных в самых разных уголках республики.

Для участия в выставке необходимо до 31 марта отправить фотоматериалы на электронный адрес birguliev.k@bashkortostan.ru или на бумажном носителе по адресу: 450017, г. Уфа, ул. Ленина, 86, каб. №313 или 311.

Теги: Год экологии,фотовыставка,охота,рыбалка
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть