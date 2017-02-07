В Башкирии организуют акцию помощи бездомным

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городе Туймазы Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства 8 февраля организует акцию «Поможем людям вместе».

Лица, оставшиеся без средств к существованию и нуждающиеся в социальной поддержке, будут обеспечены продуктовыми наборами, одеждой, обувью. Также в рамках акции им будет оказана первая доврачебная медицинская помощь.

Место и время проведения: АНО ЦСОН «Исток» (ул. Луначарского,15), с 12.00 до 14.00.