Будущие инженеры проходят производственную практику на Учалинском ГОКе Фото: пресс-служба УГМК Будущие инженеры проходят производственную практику на Учалинском ГОКе Фото: пресс-служба УГМК

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Студенты первого курса очной формы обучения технического университета УГМК по программе специальности «Горное дело» проходят ознакомительную практику на Учалинском горно-обогатительном комбинате. В ходе двухнедельной практики, которая началась 16 января, будущие инженеры посетили Учалинский подземный рудник, побывали на подземных горизонтах, познакомились с технологическим процессом обогатительной фабрики. В дальнейших планах — посещение Узельгинского подземного рудника, Молодежного, Западно-Озерного, Озерного месторождений. Ознакомительный процесс с производством курируют руководители практики, назначенные из состава профильных инженерно-технических работников.

«В 2016 году технический университет Уральской горно-металлургической компании получил свидетельство о государственной аккредитации Министерства образования и науки, а значит, получил право на подготовку бакалавров, специалистов и магистров.

«От Учалинского горно-обогатительного комбината в университете обучается четыре студента первого курса, — рассказала начальник управления по персоналу АО «Учалинский ГОК» Людмила Андросенко, — обучение целевое, будущие инженеры получат востребованные на предприятии профессии и гарантированно получат рабочие места на комбинате. Обучение и проживание бесплатное, также из средств комбината при поступлении и при сдаче сессии студентам выплачивается стипендия. Уникальность технического университета УГМК в том, что обучение будущих инженеров происходит в тесном взаимодействии с предприятиями холдинга, на которых потом и будут работать молодые инженеры».

«Программа обучения очень насыщенная. Мне очень понравилась организованная для нас экскурсия в музей военной техники УГМК. Конечно, впечатлил Научно-исследовательский центр при университете. Уже успел сдружиться с нашими, учалинскими ребятами, встретил много друзей из других городов», — поделился впечатлениями студент первого курса технического университета Марсель Янсапов.

Технический университет УГМК — отраслевой вуз, в стенах которого проходят первичную подготовку, а также курсы повышения квалификации рабочие, инженерные и руководящие кадры всех уровней для промышленных предприятий.