Башкирское Управление Росгвардии даст разъяснения по вопросам лицензионно-разрешительной работы

УФА, 7 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В среду, 8 февраля, в 17.25 местного времени на частоте 89,5 в эфире радиостанции «Радио Россия-Башкортостан» в программе «Житейский вопрос» состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника — начальником Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Башкортостан полковником полиции Александром Голубом.

В ходе разговора предлагается затронуть ряд актуальных тем, в том числе предупреждение и пресечение фактов браконьерства, выявление и изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов; предоставление государственных услуг населению в лицензионно-разрешительной сфере, в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности. Будут даны также разъяснения о порядке получения гражданами лицензии на приобретение, хранение и ношение оружия.

Задавать вопросы можно до 15 часов 8 февраля по телефону (347) 273-84-83 или в прямом эфире программы по телефону (347) 272-85-47, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РБ.