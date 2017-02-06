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6 февраля Понедельник

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В Башкирии молодые ученые получат гранты на поддержку исследований

ОБЩЕСТВО

В Башкирии молодые ученые получат гранты на поддержку исследований Фото: Олег Яровиков

В Башкирии молодые ученые получат гранты на поддержку исследований Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

6 февраля под председательством Премьер-министра Правительства Башкортостана Рустэма Марданова состоялось заседание Президиума Правительства РБ, на котором были рассмотрены итоги ежегодного конкурса среди молодых учёных на соискание грантов Республики Башкортостан.

Как сообщила вице-президент Академии наук РБ Райхана Кунакова, на конкурс были поданы 122 заявки от ученых и молодежных коллективов учреждений высшего образования и научных организаций. Проекты прошли экспертизу в тематических отделениях АН РБ и были рассмотрены на заседаниях Экспертного совета Президиума Академии наук РБ и Комиссии при Правительстве РБ по проведению конкурса.

По итогам отбора определены 20 проектов-победителей, авторы которых получат гранты Республики Башкортостан. В соответствии с Указом Главы республики с 2016 года размер гранта составляет 90 тысяч рублей.

Гранты планируются использовать молодыми учеными на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, приобретение оборудования и расходных материалов, командировочные расходы, оформление патентов.

По словам Райханы Кунаковой, система грантов – не только показатель высокой оценки со стороны государства, но также стимул для дальнейшей научной деятельности и подготовки в республике молодых специалистов, работающих в наиболее значимых и перспективных областях.

Вручение грантов состоится 8 февраля, в День российской науки, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

Теги: наука,гранты
 
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