Башкирия вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкортостан вошел в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных. Ежегодно оценка уровня открытости бюджетных данных в субъектах Российской Федерации осуществляется Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) по заказу Минфина России. По результатам оценки составляется рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных.

По итогам рейтинга за 2016 год Республика Башкортостан вошла в группу регионов с высоким уровнем открытости бюджетных данных и заняла 17 место среди субъектов Российской Федерации, а среди субъектов ПФО – четвертое место.

Башкортостан отмечен в лидерах локальных рейтингов по реализации следующих направлений оценки: «Внесение изменений в закон о бюджете» — 10 баллов из 10 максимальных; «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные» — 22 балла из 22 максимальных; «Проект бюджета и материалы к нему» — 21 балл из 26 максимальных — в данной номинации республика заняла первое место в Российской Федерации по количеству баллов, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.