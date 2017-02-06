В Башкирском аграрном университете рассказали о подготовке ветеринаров и возможностях их трудоустройства Фото: Олег Яровиков В Башкирском аграрном университете рассказали о подготовке ветеринаров и возможностях их трудоустройства Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На факультете биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета состоялся круглый стол с участием руководителей государственной ветеринарной службы республики. Встреча была посвящена вопросам организации целевого приема, прохождения производственных практик и трудоустройства выпускников

В мероприятии приняли участие начальник республиканского Управления ветеринарии Вакил Буранбаев, ректор университета Ильдар Габитов, а также начальники районных и городских ветеринарных станций республики, профессорско-преподавательский состав факультета.

Перед началом работы для специалистов Управления ветеринарии РБ и начальников районных и городских ветеринарных станций была организована экскурсия по университету и факультету биотехнологий и ветеринарной медицины.

Ректор университета поблагодарил всех участников круглого стола, приехавших из районов и городов республики, за внимание, проявленное к университету.

Заместители декана ознакомили участников круглого стола с особенностями приемной кампании 2017 года, направлениями подготовки на факультете, особенностями прохождения производственных практик, итогами трудоустройства выпускников факультета.

Особое внимание было уделено вопросам организации целевого приема 2017 года по специальности и направлениям подготовки на факультете. Начальников ветеринарных станций ознакомили с правилами и сроками оформления договоров на целевое обучение.

Для гостей факультета были организованы девять тематических площадок, включая музеи анатомии, патологической анатомии, лаборатории оценки качества продукции пчеловодства, болезней пчел, коневодства, лаборатории микробиологии и вирусологии, фармакологии.

Особое внимание гостей привлек симуляционный центр, в котором специалистам была предоставлена возможность отработать ветеринарные навыки и принять участие в мастер-классе по ветеринарной хирургии, сообщили в пресс-центре БГАУ.