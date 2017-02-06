В Башкирии опубликованы данные по производству продуктов растениеводства в 2016 году Фото: Олег Яровиков В Башкирии опубликованы данные по производству продуктов растениеводства в 2016 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостанстат опубликовал данные по производству продуктов растениеводства в 2016 году.

Во всех категориях хозяйств республики намолочено 3,324 млн тонн зерна, что на 10,6 процента больше, чем в 2015 году.

Средняя урожайность зерна составила 18,8 центнера с каждого гектара.

Семян подсолнечника намолочено 224,7 тысячи тонн, или на 7,1 процента ниже показателя 2015 года. Средняя урожайность подсолнечника в регионе составила в прошлом году 10,6 центнера с гектара.

Сахарной свеклы накопано 1355,4 тысячи тонн (+4,2 процента к уровню 2015 года), картофеля — 1078,9 тысячи тонн (на 4,8 процента меньше, чем в 2015 году). Средняя урожайность сладких корнеплодов составила 268,6 центнера с гектара, картофеля — 123,1 центнера.

Урожай овощей по сравнению с предыдущим годом оказался ниже на 1,8 процента. Аграрии республики при средней урожайности 191,7 центнера с каждого гектара собрали в общей сложности 359,6 тысячи тонн.