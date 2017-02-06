В Башкирии медики спасли раненного пасынком 51-летнего мужчину Фото: автор В Башкирии медики спасли раненного пасынком 51-летнего мужчину Фото: автор

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане медики спасли раненного пасынком 51-летнего мужчину. По ходатайству республиканского СКР суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 34-летнему жителю Стерлитамака. Он обвиняется в покушении на убийство.

Установлено, что днем 30 января текущего года из-за бытовой ссоры мужчина в подъезде несколько раз ударил ножом отчима. Соседи вызвали скорую помощь. 51-летнего горожанина увезли в больницу. Только в результате своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи потерпевший не погиб.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.