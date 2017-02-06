В Уфе в Аграрном университете отучился пятый выпуск Школы сыроделов Фото: БГАУ



В Уфе в Аграрном университете отучился пятый выпуск Школы сыроделов Фото: БГАУ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в Аграрном университете состоялся пятый выпуск Школы сыроделов. Программа «Технология производства сыров» второй год работает на базе факультета пищевых технологий. Первыми слушателями курсов были преимущественно фермеры. Последний выпуск из семи человек состоял из специалистов молочных предприятий республики, а также предпринимателей.

Как сообщили в БГАУ, за время обучения участники курсов получили практические навыки по производству таких видов сыров, как моцарелла (мягкий молодой сыр из южной Италии), качотта (итальянский полутвердый сыр с закрытой текстурой, рикотта (итальянский мягкий творожный сыр из сыворотки с зернистой текстурой и нежным вкусом), примо сале (мягкий свежий сыр). Также им преподавали особенности документооборота в сыродельном бизнесе и должной упаковки продукции. Всего с начала работы Школы сыроделов в ней отучились 40 слушателей.