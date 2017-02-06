В Уфе лишившийся крупной суммы денег автовладелец пообещал вознаграждение за информацию Фото: группа «БашДТП», Instagram В Уфе лишившийся крупной суммы денег автовладелец пообещал вознаграждение за информацию Фото: группа «БашДТП», Instagram

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе неизвестные разбили стекло Infiniti и украли сумку. Хозяин элитной иномарки пообещал за информацию крупное вознаграждение. Инцидент произошел рядом с домом №3 по улице Архитектора Рехмукова 6 января в интервале с 11.30 до 13.00.

Из автомобиля злоумышленники украли сумку с деньгами и документами. Хозяин машины написал о случившемся на странице «БашДТП» в Instagram. «За любую информацию — крупное вознаграждение гарантировано! Обращаться по телефону 89174722111», — добавил автовладелец, но сумму уточнять не стал.