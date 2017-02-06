Жители Башкирии просят внести на «Интерактивную карту свалок» пять объектов региона Фото: пресс-служба ОНФ Жители Башкирии просят внести на «Интерактивную карту свалок» пять объектов региона Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Пять обращений жителей Башкортостана зарегистрировано Центральным штабом ОНФ о внесении свалок республики на «Интерактивную карту свалок». В их числе свалка на окраине поселка Верхнеаршинский Белорецкого района и в селе Дмитриевка Уфимского района, пояснили в региональном штабе ОНФ.

За первую неделю работы «Интерактивной карты свалок» проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» поступило более 100 обращений от граждан, из них на карте размещено около 90 сигналов о свалках различного масштаба.

Сообщения, которые только поступили и одобрены модератором, обозначены красной точкой; сообщения, по которым идет активная работа и уже есть первоначальные действия, обозначены желтым цветом; зеленым — полностью рекультивированные объекты.

По словам эксперта проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, среди заявок лидируют стихийные мусорные свалки, затем следуют крупные свалки, и на последнем месте — «серые» полигоны, которые являются законными лишь формально, так как они ведут свою деятельность с нарушением природоохранного законодательства.

Абсолютными лидерами по количеству поступивших заявок являются Москва и Московская область. «В Московском регионе уже обозначена 21 географическая точка, и обращения продолжают приходить», — отметил эксперт проекта.

С начала 2017 года, объявленного Годом экологии, Общероссийский народный фронт запустил проект «Генеральная уборка», в ходе которого планируется выявлять незаконные свалки и добиваться их ликвидации.