Каждый третий уфимец пользуется услугами МФЦ Фото: Олег Яровиков
Каждый третий уфимец пользуется услугами МФЦ
Каждый третий уфимец пользуется услугами МФЦ Фото: Олег Яровиков
УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Согласно проведенному опросу, каждый третий уфимец пользуется услугами многофункциональных центров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Посещают МФЦ в равной мере и мужчины, и женщины, в возрасте от 30 до 50 лет, со средним размером дохода от 18 до 35 тысяч рублей. Чаще всего это жители Кировского, Ленинского и Октябрьского районов.
Доля тех, кто ничего не знает о МФЦ, по сравнению с 2015 годом заметно снизилась: с 56 до 40 процентов. Соответственно, о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) что-либо слышали 60 процентов опрошенных уфимцев.
Участниками опроса стали 500 уфимцев старше 18 лет. Выборка квотная, по полу и возрасту, опрошены жители всех районов города.