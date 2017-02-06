Каждый третий уфимец пользуется услугами МФЦ Фото: Олег Яровиков Каждый третий уфимец пользуется услугами МФЦ Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Согласно проведенному опросу, каждый третий уфимец пользуется услугами многофункциональных центров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Посещают МФЦ в равной мере и мужчины, и женщины, в возрасте от 30 до 50 лет, со средним размером дохода от 18 до 35 тысяч рублей. Чаще всего это жители Кировского, Ленинского и Октябрьского районов.

Доля тех, кто ничего не знает о МФЦ, по сравнению с 2015 годом заметно снизилась: с 56 до 40 процентов. Соответственно, о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) что-либо слышали 60 процентов опрошенных уфимцев.

Участниками опроса стали 500 уфимцев старше 18 лет. Выборка квотная, по полу и возрасту, опрошены жители всех районов города.