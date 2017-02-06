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6 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии оперативно найден пропавший школьник

ОБЩЕСТВО

В Башкирии оперативно найден пропавший школьник Фото: автор

В Башкирии оперативно найден пропавший школьник Фото: автор

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане оперативно найден пропавший школьник. Как сообщалось ранее, 6 февраля родители забили тревогу, когда нашли учебники и тетради сына недалеко от учебного заведения в Кумертау. Личный состав городской полиции был поднят по тревоге.

В пресс-службе МВД по РБ проинформировали, что мальчик найден живым и здоровым. Он находится в полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

Теги: розыск,МВД по РБ
 
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