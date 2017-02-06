В Москве открылась первая выставка башкирского режиссера и фотографа Гульназ Галимуллиной

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве открылась первая персональная фотовыставка режиссера и фотографа Гульназ Галимуллиной. На открытии выставки в центре «Диалог культур» выступили молодые московские артисты с башкирскими корнями: альтистка Камилла Биккулова, этно-проект «Заман», ансамбли «Алтын ай» и «Шонкар».

Гульназ Галимуллина — режиссер Первого канала, ранее — корреспондент и режиссер телеканала БСТ. Режиссер с многолетним стажем, обладатель наград «ТЭФИ-Регион» и «New York Film Festival», фотографией занялась два года назад. Концепцией первой фотовыставки стало исследование особенностей человеческой натуры. Автор выставки пытается сравнить современное селфи и картинку, которую видит она сама, наблюдая за своей героиней.

«Как люди позиционируют себя в соцсетях и как ведут себя перед камерой. Именно это стало концепцией моей первой фотовыставки. Каждому гостю предоставляли бумажные «лайки», чтобы он отдал голоса наиболее понравившимся работам, — рассказала Гульназ Галимуллина. — Вывод такой: люди не хотят видеть страдания и боль, им хочется красивого, нежного, воздушного».

Выставка продлится в течение месяца.