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6 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии полиция разыскивает 11-летнего Ярослава Ермолаева

ОБЩЕСТВО

В Башкирии полиция разыскивает 11-летнего Ярослава Ермолаева Фото: МВД по РБ

В Башкирии полиция разыскивает 11-летнего Ярослава Ермолаева Фото: МВД по РБ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане полиция разыскивает 11-летнего Ярослава Ермолаева. Утром 6 февраля в дежурную часть Отдела МВД России по Кумертау с сообщением о пропаже сына обратились родители.

По предварительным данным, около 07.40 мальчик вышел из дома и отправился на уроки. После 08.00 во дворе дома, неподалеку от школы, были найдены его учебники и тетради. Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас городская полиция ищет школьника, личный состав поднят по тревоге. Совместно с сотрудниками предприятий, общественностью и волонтерами проводятся поисковые мероприятия.

«Если вы видели этого мальчика или знаете о его местонахождении, мы просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: (34761) 4-42-21, 4-42-02», — обратились к гражданам в пресс-службе МВД по РБ.

Теги: розыск,МВД по РБ
 
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