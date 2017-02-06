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6 февраля Понедельник

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Гонщики Нефтекамска удерживают третье место в Высшей лиге

СПОРТ

Гонщики Нефтекамска удерживают третье место в Высшей лиге Фото: Ольга Костылева

Гонщики Нефтекамска удерживают третье место в Высшей лиге Фото: Ольга Костылева

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Команда СТК Нефтекамска после четвертого этапа чемпионата России по мотогонкам на льду среди клубов высшей лиги сохранила за собой третье место в общем зачете. Во второй день гонок в Луховицах гонщики Башкирии снова стали четвертыми, набрав 19 очков (Сергей Балтачев — восемь в пяти заездах, Антон Созыкин — шесть в четырех, Дмитрий Буланкин — пять в трех). В призовую тройку вошли "ЦТВС-Уралтранстром"-2 (Каменск-Уральский) — 26, "Подмосковье" (Луховицы) и "Мордовия" (Саранск) — по 21 очку.

Команда Нефтекамска выиграла у Саранска и завершила вничью заезд с хозяевами льда, но понесла незапланированные потери во встречах с казахским "Соколом" и шадринским "Торпедо", с которыми добилась лишь ничьей. Поражение от каменского ЦТВС тоже было не сокрушительным — 2:4.

После четырех этапов у Каменска-Уральского 30 зачетных очков, у Луховиц — 23, Нефтекамска — 20, Саранска — 19. Заключительные два этапа состоятся в Глазове (Удмуртия) 25-26 февраля.

Теги: мотогонки на льду,ледовый спидвей,мотоспорт
 
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