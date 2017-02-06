Поэт из Луганска написал поэму о конниках 112-й Башкавдивизии и просит перевести ее на башкирский язык Фото: сайт veteranrb.ru Поэт из Луганска написал поэму о конниках 112-й Башкавдивизии и просит перевести ее на башкирский язык Фото: сайт veteranrb.ru

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Поэт из Луганска Андрей Медведенко написал поэму «Нескончаемый рейд», в котором отразил один из самых драматичных моментов в боевом пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии — освобождении Ворошиловграда (ныне Луганска) от немецких захватчиков. В феврале 1943 года кавкорпус, в составе которого были и башкирские конники под началом Минигали Шаймуратова, находился в глубоком рейде по тылам врага в Донбассе, чтобы захватить крупную железнодорожную станцию Дебальцево. С огромными потерями боевая задача была выполнена.

Автор передал художественное произведение председателю Башкирского союза ветеранов боевых действий Тимерьяну Ражапову и высказал пожелание о публикации поэмы в республике и переводе ее на башкирский язык, сообщает издание «Ветеран Башкортостана». Произведение доступно на сайте.

Андрей Медведенко — заслуженный работник культуры Украины, известный общественный деятель, автор более 40 книг поэзии и прозы, автор исторических поэм «Сказ о Булавинском бунте», «Начдив летучий», романа о восстановлении Донбасса «Притяжение любви» и других произведений.