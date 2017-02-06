Башкирию на Интеллектуальной олимпиаде ПФО представят студенты-медики Фото: пресс-служба ГФИ Башкирию на Интеллектуальной олимпиаде ПФО представят студенты-медики Фото: пресс-служба ГФИ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирском государственном медицинском университете состоялся региональный этап игры «Что? Где? Когда?» Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Третий год подряд победителем регионального отборочного этапа становится команда «Протез мозга». Она представит республику на Интеллектуальной олимпиаде ПФО. Финал пройдет в марте в Саранске, сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по РБ.

Викторина «Что? Где? Когда?» создана по принципу известной телевизионной передачи. В этом году команды прошли три тура интеллектуальных испытаний, ответив на 36 вопросов из мира художественной культуры, литературы, кинематографа, современной науки. Среди участников — студенческая элита региона, сборные шести вузов Башкортостана.

«Наши ребята на региональных и окружных этапах традиционно показывают твердые знания совершенно в разных областях. Мы, как организаторы, всегда готовы поддержать подобные мероприятия, ведь они формируют интерес к науке, помогают показать свой умственный и творческий потенциал», — рассказал член молодежного Совета Приволжского федерального округа Тагир Гиззатуллин.

Проект «Интеллектуальная олимпиада среди студентов» реализуется в округе при поддержке полпреда Михаила Бабича и региональных властей. Его цель — создание условий для развития молодежи и привлечение студентов к научно-инновационным формам деятельности.