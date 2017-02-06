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В Башкирии начался прием заявок на конкурс «Лучшие товары»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Центр стандартизации и метрологии республики начал прием заявок на конкурс «Лучшие товары Башкортостана», который является региональным этапом конкурса «100 лучших товаров России».

В прошлом году по результатам конкурса дипломами «100 лучших товаров России» награждены 75 видов продукции и услуг башкирских предприятий, напомнили в ЦСМ. Высшие награды — дипломы в номинациях «Лидер качества», «Инновация-2016», «За успехи в импортозамещении», «Вкус качества», получили ПАО «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж», ПАО «Уфаоргсинтез», ООО НПП «БУРИНТЕХ» и ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат». Всего дипломы лауреатов и финалистов получили 47 башкирских предприятий. Прием документов на конкурс осуществляется до 1 апреля.

Теги: 100 лучших товаров,конкурс,ЦСМ РБ
 
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