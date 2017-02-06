В Башкирии стартовал прием видеороликов на интернет-конкурс чтецов «Стихами о войне»

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане объявлен интернет-конкурс чтецов «Стихами о войне». Организатор конкурса — Республиканский музей Боевой Славы, участниками могут стать дети в возрасте от шести до 18 лет. На конкурс нужно до 31 мая представить видеоролик с записью стихотворения. В качестве фона можно использовать тематические атрибуты и музыкальное сопровождение. Заявки на участие направляются по электронной почте: rmbs_prosvet.otd@mail.ru.

В состав жюри входят сотрудники музея, члены Союза писателей РФ и РБ, башкирская поэтесса и переводчик Рашида Бикметова, писатель-сатирик Марсель Салимов. Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами.

Ролики, прошедшие отборочный тур, будут размещены на официальной странице музея «ВКонтакте» и на хостинге музея в YouTube. 10 июня состоится награждение победителей.