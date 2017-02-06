Жители Башкирии стали меньше покупать и ходить по ресторанам Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии стали меньше покупать и ходить по ресторанам Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Оборот розничной торговли в Башкортостане, без учета общепита, превысил в 2016 году 803,2 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 3,9 процента меньше, чем в 2015 году. Такие данные приводит Башкортостанстат.

Из 803,2 млрд рублей годового оборота более 398,9 млрд приходится на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия. На группу непродовольственных товаров приходится свыше 404,3 млрд рублей оборота розничной торговли в республике.

Оборот общественного питания за 2016 год составил 27,9 млрд рублей. В сопоставимых ценах к показателям 2015 года снижение составило 12,3 процента.