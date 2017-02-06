Еще одна жительница Башкирии прошла «Перезагрузку» на ТНТ Фото: tnt-online.ru Еще одна жительница Башкирии прошла «Перезагрузку» на ТНТ Фото: tnt-online.ru

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жительница села Балтика Иглинского района приняла участие в съемках программы «Перезагрузка» на ТНТ. Выпуск с ее участием был показан на телеканале в минувшее воскресенье, 5 февраля.

Как рассказала в программе 28-летняя Ангелина, она пришла на проект ради своего мужа и троих детей. Девушка вышла замуж рано по большой любви, все эти годы они жили счастливо. Холод в отношениях возник после того, как Ангелину ударило током, и она перенесла клиническую смерть. По ее словам, муж под разными предлогами всё время старается уйти из дома, не поддерживает и не помогает.

После работы, проделанной командой проекта, Ангелина стала очень женственной, что и отметил ее муж и предложил устроить медовый месяц.

Напомним, в проекте «Перезагрузка» работает уфимский стилист и визажист Сердар Камбаров.