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Уфа   °

В Уфе из-за снега обвалилась крыша частного дома

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе из-за снега обвалилась крыша частного дома

Фото: администрация Уфы

В Уфе из-за снега обвалилась крыша частного дома

Фото: администрация Уфы

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе из-за снега обвалилась крыша частного дома на улице Пугачева. Сейчас трое родственников хозяйки занимаются ремонтом, им помогают сотрудники МБУ по благоустройству Кировского района. Электропроводка и газопровод не повреждены.

«Снег, особенно слежавшийся, бывает очень тяжелым. Ответственность за состояние крыш частных домов несут их владельцы. Призываем их своевременно принимать меры по очистке кровель», — прокомментировали в муниципалитете.

Теги: снег,очистка,чп
 
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