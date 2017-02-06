В Уфе из-за снега обвалилась крыша частного дома Фото: администрация Уфы



В Уфе из-за снега обвалилась крыша частного дома Фото: администрация Уфы

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе из-за снега обвалилась крыша частного дома на улице Пугачева. Сейчас трое родственников хозяйки занимаются ремонтом, им помогают сотрудники МБУ по благоустройству Кировского района. Электропроводка и газопровод не повреждены.

«Снег, особенно слежавшийся, бывает очень тяжелым. Ответственность за состояние крыш частных домов несут их владельцы. Призываем их своевременно принимать меры по очистке кровель», — прокомментировали в муниципалитете.