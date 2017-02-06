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6 февраля Понедельник

Уфа   °

В Уфе из-за «Лыжни России» частично перекроют движение транспорта

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

11 февраля во время проведения в Уфе «Лыжни России» будет частично закрыто движение транспорта в Деме. В частности, с 08.00 до 16.00 перекроют проезд от ул. Грозненской до ул. Баланово, уточнили в пресс-центре администрации города.

Как сообщало агентство «Башинформ», столица республики присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке 10 и 11 февраля. Для соревнований определены четыре площадки: стадион «Водник», парк «Кашкадан», СОК «Биатлон» и лесопарковая зона «Баланово». Для того чтобы принять участие в «Лыжне России-2017», необходимо подать заявку в районный комитет по физической культуре и спорту. Телефоны спорткомитетов можно посмотреть здесь.

В этом году в Уфе на старт планируют выйти более 10 тысяч любителей лыжного спорта.

Теги: ограничение движения,Лыжня России
 
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