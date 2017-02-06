Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.31

EUR 63.81

6 февраля Понедельник

Уфа   °

В России могут запретить скидочные акции на алкоголь

ОБЩЕСТВО

В России могут запретить скидочные акции на алкоголь Фото: ИА "Башинформ"

В России могут запретить скидочные акции на алкоголь Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роспотребнадзор выступает за запрет скидочных акций на алкоголь. По сути, акции являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Госдуме готовится законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков.

Теги: акции,алкоголь,Роспотребнадзор
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть