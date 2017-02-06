В России могут запретить скидочные акции на алкоголь Фото: ИА "Башинформ"
В России могут запретить скидочные акции на алкоголь
В России могут запретить скидочные акции на алкоголь Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Роспотребнадзор выступает за запрет скидочных акций на алкоголь. По сути, акции являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Госдуме готовится законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков.