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6 февраля Понедельник

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В Башкирии прошел фестиваль «Здоровье-2017» среди работников учреждений высшего образования республики

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В Башкирии прошел фестиваль «Здоровье-2017» среди работников учреждений высшего образования республики

Фото: пресс-служба УГНТУ

В Башкирии прошел фестиваль «Здоровье-2017» среди работников учреждений высшего образования республики

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

На базе спорткомплексов Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы состоялся традиционный фестиваль «Здоровье-2017» среди работников учреждений высшего образования Башкортостана.

На призыв «активно отдохнуть» откликнулись сотрудники восьми высших учебных заведений.

В этом году в программу фестиваля были включены шахматы, лыжные гонки, плавание, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, дартс и бадминтон. По мнению многих участников соревнований, такого накала, такой борьбы, а самое главное, интриги до финального свистка давно не было.

По результатам четырех соревновательных дней победу в общем зачете отпраздновали сотрудники УГНТУ, «серебро» досталось команде сотрудников БГАУ.

Лидировавший на протяжении трех соревновательных дней УГАТУ довольствовался бронзовыми медалями.

Теги: фестиваль,угнту
 
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