В Башкирии прошел фестиваль «Здоровье-2017» среди работников учреждений высшего образования республики

В Башкирии прошел фестиваль «Здоровье-2017» среди работников учреждений высшего образования республикиФото: пресс-служба УГНТУ
В Башкирии прошел фестиваль «Здоровье-2017» среди работников учреждений высшего образования республикина правах рекламы
В Башкирии прошел фестиваль «Здоровье-2017» среди работников учреждений высшего образования республикиФото: пресс-служба УГНТУ
УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.
На базе спорткомплексов Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы состоялся традиционный фестиваль «Здоровье-2017» среди работников учреждений высшего образования Башкортостана.
На призыв «активно отдохнуть» откликнулись сотрудники восьми высших учебных заведений.
В этом году в программу фестиваля были включены шахматы, лыжные гонки, плавание, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, дартс и бадминтон. По мнению многих участников соревнований, такого накала, такой борьбы, а самое главное, интриги до финального свистка давно не было.
По результатам четырех соревновательных дней победу в общем зачете отпраздновали сотрудники УГНТУ, «серебро» досталось команде сотрудников БГАУ.
Лидировавший на протяжении трех соревновательных дней УГАТУ довольствовался бронзовыми медалями.