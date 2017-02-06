Главный госавтоинспектор Башкирии призвал водителей пропускать на дороге машины скорой помощи Фото: автор Главный госавтоинспектор Башкирии призвал водителей пропускать на дороге машины скорой помощи Фото: автор

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Главный госавтоинспектор Башкортостана Динар Гильмутдинов призвал водителей пропускать на дороге машины скорой помощи. В своем аккаунте в Instagram он сообщил, что в республике ежедневно экипажи ДПС выявляют до 70 автолюбителей, которые принципиально «не видят» спецмашину на проезжей части.

Руководитель ведомства подчеркнул, что такому транспорту «зеленый путь» разрешен дорожными правилами.

«На дороге есть транспорт, пользующийся беспрекословным преимуществом. Эти правила, в свою очередь, продиктованы жизнью! Специальные автомобили спешат на помощь людям. Они торопятся сохранить жизнь тому, кто сейчас остро нуждается в медицинских работниках, — написал он. — В салоне «скорой» в качестве пациента может оказаться кто угодно — даже родственник того, кто упорно не пропускает врачей. К сожалению, отдельным личностям на дороге закон не писан».

Динар Гильмутдинов призвал водителей обратить внимание на свое поведение.

Как сообщалось ранее, для медиков важно успеть приехать по вызову в течение 20 минут, ведь каждая секунда нуждающегося в помощи на счету. Если «скорая» не укладывается в отведенное время, бригада пишет объяснительные. Путь спецмашин по Уфе нелегкий: через 10-балльные пробки, снежные накаты и сугробы, неуважение водителей.