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Уфа   °

Башкирия — в пятерке лучших регионов России по легализации теневой занятости

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане вместо установленной на 2016 год планки в 60 тысяч человек трудовые отношения оформили почти 67 тысяч человек, ранее работавшие без трудовых договоров. Контрольный показатель по легализации граждан республика выполнила на 112,2 процента. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РБ.

По этому показателю регион занимает сейчас пятое место среди субъектов Российской Федерации и первое — в Приволжском федеральном округе.

Теги: легализация трудовых отношений,теневая занятость
 
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