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Верховный суд запретил госзакупки без штрафов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Верховный суд запретил госзакупки без штрафов Фото: izvestia.ru

Верховный суд запретил госзакупки без штрафов Фото: izvestia.ru

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

ФАС начала отменять госзакупки, в контракте которых не предусмотрен штраф за его неисполнение, пишут «Известия». Обязательное наличие такового признал Верховный суд России.

Размер штрафов задан постановлением правительства в 2013 году — 10 процентов от стоимости контракта, меньшей 3 млн рублей. При росте цены процент уменьшается. Так, ФАС уже отменила закупку ФСИН, Росатома, Росавтодора и еще нескольких крупных организаций.

Теги: госзакупки,штрафы
 
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