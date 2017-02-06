В Башкирии — самая низкая задолженность по зарплате в ПФО

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостан сохраняет лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе как регион, имеющий наименьшую сумму задолженности по заработной плате.

Как сообщили в Минтруде РБ со ссылкой на данные Башкортостанстата, к 1 января текущего года задолженность по зарплате снизилась в республике в 2,7 раза, или на 2 млн рублей. Она составила 1,2 млн рублей перед 64 работниками в одной организации — в ООО «Джут-СТ» (г. Агидель).

Как сообщало агентство «Башинформ», благодаря работе, проделанной Министерством труда и социальной защиты населения РБ, в целом за 2016 год удалось ликвидировать и частично погасить задолженность в 223 организациях региона на общую сумму 612 млн рублей.