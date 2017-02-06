Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.31

EUR 63.81

6 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии — самая низкая задолженность по зарплате в ПФО

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостан сохраняет лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе как регион, имеющий наименьшую сумму задолженности по заработной плате.

Как сообщили в Минтруде РБ со ссылкой на данные Башкортостанстата, к 1 января текущего года задолженность по зарплате снизилась в республике в 2,7 раза, или на 2 млн рублей. Она составила 1,2 млн рублей перед 64 работниками в одной организации — в ООО «Джут-СТ» (г. Агидель).

Как сообщало агентство «Башинформ», благодаря работе, проделанной Министерством труда и социальной защиты населения РБ, в целом за 2016 год удалось ликвидировать и частично погасить задолженность в 223 организациях региона на общую сумму 612 млн рублей.

Теги: задолженность по зарплате
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть