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6 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкортостан с официальным визитом прибывает делегация Посольства Финляндии в России

ПОЛИТИКА

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостан с официальным визитом прибывает делегация Посольства Финляндии в России. В программе трехдневного визита второго секретаря Посольства Финляндии госпожи Инки Леппянен встречи с бизнес-сообществом, знакомство с историей межконфессиональных отношений в республике, посещение культовых сооружений.

Во вторник дипломат проведет встречу в Торгово-промышленной палате республики с представителями Минэкономразвития РБ, МИД России в Уфе. Планируется обмен опытом в Совете по государственно-межконфессиональным отношениям при Главе Башкортостана, сообщил представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров.

Инка Леппянен познакомится с разработками Института этнологических исследований УНЦ РАН им. Р.Г. Кузеева и посетит Музей археологии и этнографии ИЭИ УНЦ РАН. Запланирована также встреча со студентами БГПУ им М. Акмуллы. Второй секретарь Посольства прочтет лекцию на тему «Международная политика и отношения между Россией и Финляндией».

Делегация Посольства Финляндии ознакомится с достопримечательностями Уфы (памятник Салавату Юлаеву, Монумент Дружбы, Кафедральный соборный храм Рождества Богородицы).

В среду, 8 февраля, Инка Леппянен проведет встречу с Уполномоченным по правам человека в Республике Башкортостан. Делегация Финляндии посетит Национальный музей РБ, встретится с Председателем Ассамблеи финно-угорских народов.

Теги: международное сотрудничество,Посольство Финляндии
 
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