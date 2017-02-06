Журналисты Башкортостана удостоились наград Кубка СМИ по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу Фото: Союз журналистов РБ



Журналисты Башкортостана удостоились наград Кубка СМИ по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу Фото: Союз журналистов РБ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Журналисты и блогеры Башкортостана и Челябинской области приняли участие в Кубке средств массовой информации по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу. Соревнования прошли в Горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» на озере Якты-куль (Банное).

Первое место по картингу завоевал Аскар Габбасов из газеты «Йэшлек». Среди команд второе место досталось спортсменам телеканала БСТ, они отстали от победителей всего на семь секунд. В результате Кубок СМИ получила объединенная команда челябинского Союза журналистов. В общекомандном зачете башкирская команда отмечена как самая дружная.

«В соревнованиях по горным лыжам наш ветеран, сотрудник БСТ, 66-летний Рафаэль Юсупов занял второе место, сумев обойти молодежь. Радует, что количество участников Кубка СМИ с каждым годом увеличивается, надеемся, что он дорастет до всероссийского, — отметил председатель Союза журналистов РБ Артур Давлетбаков. — Подобный Кубок среди журналистов Башкортостана планируем провести также в марте. Надеюсь, это станет своеобразной подготовкой к следующему году».

Кубок для представителей СМИ на озере Якты-куль проводился уже в четвертый раз санаторием «Юбилейный» при поддержке Союза журналистов Челябинской области и Союза журналистов РБ.