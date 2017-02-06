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6 февраля Понедельник

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В Башкирии синоптики прогнозируют снегопады и метели

ОБЩЕСТВО

В Башкирии синоптики прогнозируют снегопады и метели Фото: Олег Яровиков

В Башкирии синоптики прогнозируют снегопады и метели Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

6 февраля с приближением теплого фронта южного циклона погода в Башкортостане ухудшится, сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ожидаются снегопады, в южных районах республики до сильных, местами метели при сильном ветре, на дорогах снежные заносы. С выносом более теплого воздуха в передней части циклона температура воздуха повысится.

7 февраля ночью температура воздуха составит -14,-19, по северу до -26, днем -11,-16, по северу до -20 градусов.

8 февраля ночью будет до -22, днем -14,-19, по северу до -23 градусов.

Теги: погода,Башгидромет
 
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